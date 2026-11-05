Guayaquil prevé picos de marea alta y pleamar superiores a 4 metros este jueves y viernes

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) alertó sobre el incremento en los niveles del río Guayas para las próximas horas en Guayaquil. Para este jueves 5 de noviembre se contempla una marea alta a las 16h26 con un nivel de 4,09 metros. La condición se intensificará el viernes 6 de noviembre con dos eventos de pleamar: el primero registrado a las 04h47 con una altura de 4,34 metros y el segundo a las 17h26 alcanzando los 4,30 metros, por lo que se recomienda precaución en las zonas propensas a acumulaciones de agua y desbordamientos.