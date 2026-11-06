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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 06 nov 2026 - 12:26

El norte de Esmeraldas queda incomunicado tras colapso de un puente

La zona norte de la provincia de Esmeraldas se encuentra aislada tras el colapso estructural del puente sobre el río Tapaila, producto del incremento del caudal por las intensas precipitaciones. Organismos de socorro y autoridades de la prefectura coordinan la asistencia humanitaria de emergencia para las comunidades afectadas y la evaluación de vías alternativas para el paso de suministros. Un reportaje de Gregory Rosero

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