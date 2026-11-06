Planteles fiscales de la Zona 8 vuelven a clases en medio de deterioro estructural

Cerca de 612 mil estudiantes de los cantones Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule retornaron a las aulas de clase en modalidad presencial. Sin embargo, en un recorrido realizado por planteles fiscales del puerto principal se evidenció el severo deterioro de la infraestructura educativa: patios anegados, acumulación de maleza, filtraciones en techados y paredes afectadas por la humedad que generan malestar entre la comunidad escolar. Un reporte de Camila Guevara