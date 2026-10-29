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Actualizado: 29 oct 2026 - 14:09

Presentan estudios definitivos para ampliar el Metro de Quito hasta La Ofelia

Las autoridades locales presentaron los estudios definitivos para la ampliación del Metro de Quito hacia el norte de la capital, conectando con La Ofelia. La propuesta contempla una inversión estimada de 522 millones de dólares para la obra civil y sistemas ferroviarios, la incorporación de 8 vagones nuevos y la construcción de cuatro estaciones estratégicas: Bicentenario, Andalucía, El Rosario y La Ofelia. Un reporte de Nathalie Jiménez.

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