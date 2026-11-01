FAE trasladó más de 17 toneladas de ayuda humanitaria hacia Galápagos

La Fuerza Aérea Ecuatoriana movilizó más de 17 toneladas de asistencia humanitaria hacia la provincia de Galápagos a través de dos vuelos logísticos. El cargamento enviado para mitigar los estragos en la Isla Santa Cruz incluye suministros de agua potable, alimentos no perecibles, prendas de vestir, colchones y bombas de succión destinadas a evacuar las aguas estancadas en los sectores anegados. Un reportaje de Gustavo Jaramillo.