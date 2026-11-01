La comunidad de Puerto Ayora se une en jornadas de solidaridad para auxiliar a damnificados

Tras las severas inundaciones registradas en la Isla Santa Cruz, los habitantes de Puerto Ayora desplegaron una amplia red de apoyo comunitario para asistir a los sectores más vulnerables. Varios ciudadanos salieron a las calles para colaborar en el rescate de vecinos atrapados por el agua, mientras que emprendimientos y familias locales prepararon e distribuyeron raciones de comida gratuita para los afectados. Un reportaje de Diego Añazco.