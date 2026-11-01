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Actualizado: 01 nov 2026 - 21:59

Desbordamiento del río Charquiyacu destruye tramo de vía en Caluma

El desbordamiento del río Charquiyacu, en el cantón Caluma, provincia de Bolívar, destruyó cerca de 9 metros de carretera y provocó el colapso de dos viviendas, dejando otras 5 estructuras en riesgo inminente. Habitantes de la zona advierten que más de 50 casas asentadas en las riberas podrían sufrir afectaciones ante eventuales crecientes, por lo que solicitan la construcción urgente de muros de contención a las autoridades. 

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