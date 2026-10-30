Fenómeno atmosférico tiñe de rojo el cielo de Guayaquil y Durán

Durante la noche del jueves 29 de octubre, los habitantes de Guayaquil y Durán presenciaron un impactante fenómeno atmosférico que tiñó el cielo de tonalidades rojas y anaranjadas. Según especialistas, el evento se debió a la alta densidad de nubes de tormenta, precipitaciones e intensas descargas eléctricas. La interacción de los destellos con la humedad y la masa de aire provocó la dispersión de la luz en la atmósfera, resaltando las longitudes de onda rojas en el espectro visible.