Ministerio de Ambiente alista Plan de Prevención Climática contra daños para el 2027

Ante el incremento de eventos climáticos adversos en el país, el Ministerio de Ambiente y Energía anunció el desarrollo de un Plan de Prevención de Daños orientado a mitigar los impactos del cambio climático. La estrategia, cuya presentación oficial está prevista para inicios del 2027, se ejecutará de manera coordinada con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para fortalecer la infraestructura y la gestión de riesgos en los territorios más vulnerables.