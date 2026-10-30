Más de 43 mil casos de dengue confirmados a nivel nacional

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública encendieron las alarmas al confirmar que los contagios por dengue superan los 43 mil casos en lo que va del año a nivel nacional. Las estadísticas epidemiológicas señalan que la mayor concentración de contagios se localiza en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, donde las lluvias e inundaciones han favorecido la reproducción del mosquito transmisor. Un reporte de Ericka Vera.