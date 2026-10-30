Riesgo de colapso de muro de contención en San Antonio de Pichincha

Residentes del barrio El Manantial, en la parroquia de San Antonio de Pichincha al norte de Quito, solicitaron la intervención inmediata de las autoridades municipales ante el inminente riesgo de colapso de un muro de contención contiguo al río Monjas. Los vecinos temen que el incremento del caudal por las recientes precipitaciones termine por desmoronar la estructura y afecte directamente a las viviendas colindantes. Un reporte de Juan Miguel Rodríguez.