Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 29 oct 2026 - 13:57

Fotografías retratan la majestuosidad y fuerza de las tormentas eléctricas

Desde el año 2020, el fotógrafo Gabriel Quirola se ha dedicado a capturar impactantes imágenes de fenómenos naturales como rayos y tormentas eléctricas en el país. El artista relató que en cada jornada debe esperar hasta cinco horas en condiciones extremas para lograr la toma precisa que plasma la belleza y potencia de las manifestaciones meteorológicas. Un reporte de Ricardo Cruzatty.

Nuestra TV