Fotografías retratan la majestuosidad y fuerza de las tormentas eléctricas

Desde el año 2020, el fotógrafo Gabriel Quirola se ha dedicado a capturar impactantes imágenes de fenómenos naturales como rayos y tormentas eléctricas en el país. El artista relató que en cada jornada debe esperar hasta cinco horas en condiciones extremas para lograr la toma precisa que plasma la belleza y potencia de las manifestaciones meteorológicas. Un reporte de Ricardo Cruzatty.