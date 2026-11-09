Creciente del río Viejo dejó a más de 200 familias anegadas en Manabí

La creciente y desbordamiento del río Viejo provocó severas inundaciones en la parroquia Charapotó, perteneciente al cantón Sucre, en la provincia de Manabí. El agua de la afluente ingresó con fuerza a más de 200 viviendas y planteles educativos del sector, obligando a las familias a evacuar sus pertenencias e improvisar resguardos en zonas altas para evitar la pérdida total de sus enseres. Un reportaje de Daniel Moreira