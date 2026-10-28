La Guagua Más Linda | Sabores Quiteños con Santana Tasting Lounge | 28 de octubre

El concurso de La guagua más linda 2026 continuó con la participación de Santana Tasting Lounge, el cual obtuvo una calificación de 8.37 por parte del jurado calificador bajo la temática de tradiciones quiteñas con la representación de los cucuruchos en la gastronomía, al presentar una guagua inspirada en el dulce de higos con queso que incorpora cerveza negra y crema pastelera de higos con queso fresco semimaduro, además de otro relleno con ingredientes de la colada morada (mortiños, mora y frutos rojos) con reducción de cerveza clara y crema de avellanas. Con la conducción de Stephany Paz.