Guayaquil se iluminó por Navidad y alista el encendido del árbol de en el Malecón Simón Bolívar

Guayaquil comienza a llenarse de espíritu festivo con la instalación de monumentales árboles de Navidad que alcanzan hasta los 23 metros de altura en distintos puntos de la ciudad. Ahora, la expectativa ciudadana se centra en el Malecón Simón Bolívar, donde se ultiman detalles para la tradicional ceremonia de encendido del árbol navideño prevista para este miércoles. Un reportaje de Camila Guevara