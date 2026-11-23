Locales comerciales adelantaron el Black Friday y preparan segunda jornada de descuentos

El Black Friday se adelantó una semana en Ecuador luego de que centros comerciales, supermercados y cadenas de electrodomésticos activaran sus promociones desde el viernes 20 de noviembre. Tras extenderse las ofertas durante todo el fin de semana, los establecimientos comerciales ya se preparan para una segunda jornada masiva de descuentos el próximo viernes 27 de noviembre. Un reportaje de Camila Guevara