Quiteños expresaron malestar por saturación de propaganda electoral en postes y avenidas de Quito

Tras el inicio oficial de la campaña electoral, diversos sectores de Quito comienzan a saturarse de propaganda política colocada en el espacio público. En arterias como la Ruta Viva, la avenida 10 de Agosto y la avenida Maldonado, los postes exhiben gran cantidad de afiches y publicidad de los candidatos, situación que ha generado malestar entre los ciudadanos por la contaminación visual. Un reportaje de Stephany Paz