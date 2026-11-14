Desbordamiento de ríos y asistencia humanitaria en Milagro y Yaguachi tras fuertes lluvias

Los cantones Milagro y Yaguachi, en la provincia del Guayas, figuran entre las zonas más golpeadas por las intensas precipitaciones que provocaron el desbordamiento de ríos y esteros. El temporal deja severas inundaciones y daños en viviendas y vías públicas, por lo que al menos 200 personas recibieron asistencia humanitaria en Milagro para mitigar los estragos de la emergencia. Un reportaje de Ricardo Cruzatty