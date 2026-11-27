Actualizada: 27 nov 2026 - 12:31
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Capturan en Ibarra a cinco presuntos sacapintas interceptados en los exteriores de un banco
Cinco ciudadanos fueron aprehendidos en Ibarra, provincia de Imbabura, tras un operativo policial de inteligencia ejecutado contra bandas dedicadas al robo a usuarios financieros bajo la modalidad de sacapintas. Los sospechosos fueron interceptados cuando se movilizaban en dos automóviles en los exteriores de una entidad bancaria, decomisándose en su poder un arma de fuego, 15 municiones y siete teléfonos celulares. Un reportaje de David Vizcaíno