Segunda noche de peregrinación hacia El Quinche convocó a más de 70 mil fieles en Quito

Este sábado 14 de noviembre se desarrolló la segunda noche de la tradicional peregrinación hacia el Santuario de la Virgen de El Quinche, en Quito, jornada en la participaron alrededor de 70 mil devotos. Los feligreses recorrieron a pie aproximadamente 30 kilómetros hasta llegar al templo, en una ruta que contó con el resguardo permanente de efectivos de la Policía Nacional y paramédicos para atender cualquier emergencia. Un reporte de Brigette Mancheno