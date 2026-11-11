Noboa entregó la primera dotación de armamento y prendas de protección a las FF. AA. en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa lideró en Guayaquil la entrega formal del primer lote de armamento, uniformes y equipamiento operativo destinado a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. La dotación busca potenciar la capacidad de respuesta y el despliegue de los militares en los operativos diarios orientados a combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Un reportaje de Catalina García