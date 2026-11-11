Ciudadanos marcharon por la paz y la seguridad en Zamora Chinchipe

La creciente preocupación por la inseguridad movilizó a decenas de ciudadanos en el cantón Yantzaza, quienes salieron a las calles para demandar acciones efectivas a las autoridades. Durante la manifestación pacífica, los habitantes de la localidad reclamaron justicia por los hechos delictivos recientes y exigieron el retorno de la paz y la tranquilidad a toda la provincia de Zamora Chinchipe. Un reportaje de Sandra Machuca