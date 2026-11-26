Malos olores, falta de mantenimiento y obras inconclusas deterioran la imagen de Puerto Santa Ana

Malos olores, excremento de aves sobre la calzada y una evidente falta de mantenimiento afectan a varios tramos de Puerto Santa Ana, uno de los principales puntos turísticos de Guayaquil. Durante un recorrido se constataron filtraciones de agua en el piso, adoquines dañados, falta de insumos en los baños públicos, manchas y moho en las paredes que bordean el río Guayas, además de obras que permanecen inconclusas. Un reportaje de Ricardo Cruzatty