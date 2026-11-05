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Actualizado: 05 nov 2026 - 11:56

20 cantones aún no presentan sus planes contra el fenómeno de El Niño

Durante la tercera sesión de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional encargada del seguimiento al fenómeno de El Niño, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) expuso el avance en la preparación de los gobiernos locales. En el informe presentado se evidenció que 20 cantones del país no han entregado todavía sus planes de acción y contingencia para mitigar los impactos e inundaciones provocados por el invierno.

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