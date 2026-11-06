Lluvias provocan retrasos en obras de infraestructura al norte de Guayaquil

El temporal invernal que afecta a la urbe porteña ha generado contratiempos en la ejecución de la obra pública municipal. Durante un recorrido por varios frentes de trabajo en el norte de Guayaquil, se constataron intervenciones inconclusas, acumulación de lodo y excavaciones anegadas que han obligado a reducir el ritmo de los trabajos, postergando las fechas de entrega en beneficio de la ciudadanía. Un reportaje de Camila Guevara