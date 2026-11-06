Último mes para la Revisión Técnica Vehicular con placa terminada en 0

Durante este mes de noviembre se lleva a cabo el proceso obligatorio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) para los automotores cuyos dígitos de placa finalizan en 0, siendo la última calendarización antes del periodo de recargos. De acuerdo con las autoridades de tránsito, en lo que va del año se han matriculado aproximadamente 390.000 vehículos, lo que equivale al 60% del parque automotor total de la capital. Un reporte de Nathalie Jiménez