Moradores de Lotes de la Alegría al norte de Guayaquil cumplen más de 20 horas sin luz tras lluvias

Residentes de la cooperativa Lotes de la Alegría, en el sector Juan Montalvo al norte de Guayaquil, cumplieron más de 20 horas continuas sin servicio de energía eléctrica a causa de las lluvias. Las familias afectadas reportan daños en alimentos y artefactos, al tiempo que señalan que han cursado reiteradas solicitudes a CNEL para el envío de cuadrillas de reparación sin obtener respuesta inmediata. Un reporte de Ricardo Cruzatty