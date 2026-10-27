Hallan sin vida a menor tras ser arrastrado por la corriente en un canal de drenaje en Guayaquil

Tres niños que jugaban bajo la intensa lluvia en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, cayeron a un canal de drenaje y fueron arrastrados por una repentina y fuerte corriente. Aunque dos de los menores lograron ponerse a salvo por sus propios medios, las labores de búsqueda concluyeron trágicamente con el hallazgo del cuerpo del tercer niño a varios kilómetros del lugar del incidente. Un reporte de Paula Kuhn.