Intensas lluvias en Quito provocaron un socavón al sur de la ciudad

Las constantes e intensas precipitaciones caídas sobre la capital provocaron afectaciones en la infraestructura vial del sur de Quito. En el sector del Camal Metropolitano se registró la formación de un socavón de consideración que compromete la calzada y genera graves problemas en la circulación vehicular, lo que obligó a la intervención urgente de las autoridades de tránsito y obras públicas. Un reporte de Gustavo Jaramillo.