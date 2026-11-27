Policía recuperó auto robado, 100 autopartes y 14 computadoras de vehículos en el sur de Quito

La Policía Nacional recuperó un vehículo reportado como robado durante un operativo ejecutado en el distrito Eloy Alfaro, en el sur de Quito. En el inmueble intervenido por los agentes también se incautaron alrededor de 100 autopartes de dudosa procedencia y cerca de 14 computadoras de vehículos, golpeando a las redes dedicadas al desmantelamiento y comercialización ilegal de accesorios automotores. Un reportaje de Maili Rosas