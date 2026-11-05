Precio de la plancha de cangrejo se duplica debido a los estragos del fenómeno de El Niño

Comerciantes y propietarios de cangrejales reportan un marcado incremento en los costos de los mariscos a causa del fenómeno de El Niño. La plancha de 56 cangrejos, que anteriormente se comercializaba en 50 dólares, ahora tiene un costo de 100 dólares en los mercados locales. Los recolectores explican que las intensas lluvias provocan que el crustáceo se hunda en las madrigueras del manglar, reduciendo la oferta en el mercado.