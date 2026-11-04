Pronóstico del tiempo para el Litoral, la Sierra y la Amazonía 4/11

El monitoreo meteorológico para la jornada de hoy 4 de noviembre, señala la presencia de nubes cargadas de humedad sobre la provincia del Guayas, concentrando la mayor probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y noche. En contraste, Esmeraldas registra escasa nubosidad sobre el territorio continental, desplazándose la mayor concentración de nubes hacia el océano Pacífico. En la Sierra no se pronostican novedades climáticas de consideración, mientras que en la Amazonía se identifica acumulación de nubes en la provincia de Pastaza, por lo que se prevén lluvias en el transcurso del día.