Quito acumula más de 400 emergencias por lluvias en menos de 40 días

El COE Metropolitano de Quito informó que la capital registra 408 emergencias por temporales en un lapso menor a 40 días, de las cuales el 60% corresponde a anegaciones e inundaciones en vías y viviendas. Para atender estos eventos en tiempo real, las autoridades mantienen activos cuatro ejes de respuesta enfocados en la limpieza de alcantarillado, remoción de escombros, asistencia social y reparación de la red vial golpeada por el agua. Un reportaje de Brigette Mancheno