Rescataron a 22 mujeres de clínica clandestina en Píntag

Un total de 22 mujeres, entre ellas cuatro menores de edad y una mujer embarazada, fueron rescatadas de un centro clandestino de rehabilitación ubicado en la parroquia Píntag, en el suroriente de Quito. Según las autoridades, las víctimas habían sido internadas por sus familiares pero permanecían hacinadas, privadas de su libertad y sometidas a maltrato psicológico; aunque no hubo detenidos porque el propietario no estaba en el sitio, el establecimiento fue clausurado. Un reportaje de Mishel Villacís