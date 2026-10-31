Suben a dos las víctimas mortales en Santa Cruz por el Fenómeno de El Niño

Las Islas Galápagos enfrentan los primeros impactos de consideración asociados al Fenómeno de El Niño tras 15 horas continuas de intensas precipitaciones en el cantón Santa Cruz. El temporal dejó vías destruidas, severas inundaciones y, según balances preliminares de la alcaldía local, un saldo de dos personas fallecidas y más de 2.000 ciudadanos afectados por el agua y lodo. Un reportaje de Diego Añazco.