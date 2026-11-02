Tormenta en Guayaquil deja una persona fallecida, deslizamientos y más de cien familias evaluadas

Las autoridades locales emitieron un primer balance de los daños causados por la tormenta que golpeó a Guayaquil, confirmando la muerte de una persona en medio de las emergencias registradas. Hasta el momento, más de un centenario de familias han sido evaluadas por los equipos de socorro debido a las anegaciones en sus viviendas, mientras personal técnico trabaja en la atención de deslizamientos de tierra y remoción de escombros. Un reportaje de Johanna Ramos.