Tormentas en El Oro y Los Ríos provocan desbordamientos de ríos y dejan 70 familias albergadas

El temporal invernal impactó con fuerza a las provincias de El Oro y Los Ríos. El Gobierno Nacional reportó en su corte de las 07:00 el desbordamiento del río La Victoria en Las Lajas, el canal El Macho en Machala, el río Buenavista en Pasaje, el canal internacional Ecuador en Huaquillas y el río Carne Amarga en Santa Rosa. Ante las anegaciones en sectores urbanos y rurales, 70 familias permanecen acogidas en el coliseo Tres Mil de Machala. Un reportaje de Macarena Larrea.