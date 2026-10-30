Tulcán registra colapso de alcantarillas e inundaciones en viviendas por lluvias

Las primeras precipitaciones registradas en Tulcán provocaron emergencias en los sectores centro y sur de la ciudad tras el colapso del sistema de alcantarillado. El desbordamiento de aguas pluviales arrastró lodo e ingresó a varios inmuebles, dejando enseres y bienes materiales con graves afectaciones, por lo que los organismos de socorro desplegaron tareas de limpieza y asistencia en los barrios afectados. Un reporte de Jairo Jácome.