Celia Cruz, 'La Reina de la Salsa', cumpliría hoy, 21 de octubre, 100 años de pura ¡azúcar!

Este 21 de octubre de 2025 se cumplen 100 años del natalicio de Celia Cruz, la legendaria cantante cubana conocida como 'La Reina de la Salsa'. Con motivo del centenario, diversos homenajes se preparan en diferentes partes del mundo para celebrar su legado musical, su carisma inigualable y su aporte a la cultura latina.

En Miami, Nueva York y Bogotá, artistas y fanáticos rendirán tributo a quien inmortalizó el grito de ¡Azúcar! y convirtió la salsa en emblema de identidad.

Museos, conciertos y exposiciones recordarán la vida de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, nacida en La Habana en 1925, quien conquistó los escenarios del mundo con su poderosa voz y su estilo vibrante.

Celia Cruz fue pionera en un género dominado por hombres, y su presencia marcó una nueva era para las mujeres en la música tropical. A lo largo de su carrera grabó más de 70 álbumes, ganó múltiples premios Grammy y se convirtió en un ícono de la comunidad latina en el exilio.

La cantante Natalia Jiménez expresó en su cuenta de Instagram su admiración por la cubana: “Su mayor legado es ser autenticos y celebrar nuestra identidad”, comentó la intérprete española.

A su mensaje se sumó Rubén Blades, con quien compartió escenarios con el grupo Fania All Stars y la conocida disquera Fania, pionera de la salsa.

A 100 años de su nacimiento, Celia Cruz sigue siendo sinónimo de ritmo, fuerza y libertad. Su voz continúa sonando en fiestas, emisoras y corazones de todo el continente, recordando que la salsa, guaracha y el guaguancó no solo se bailan, se gozan.

Su legado, lleno de color y pasión, mantiene viva la esencia del Caribe y el espíritu inquebrantable de una mujer que jamás dejó de cantar por su pueblo. Además, tendra su espacio en Los Latin Grammy 2025 que se celebrarán el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.