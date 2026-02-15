¿Cuál es la edad máxima permitida para acceder a un préstamo hipotecario del Biess?

El crédito hipotecario del Biess permite acceder a un financiamiento para tener vivienda propia.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) tiene varias líneas de préstamos hipotecarios destinadas a afiliados y jubilados que buscan comprar un inmueble propio.

Una de las condiciones para acceder a este tipo de financiamiento es el límite de edad. Según el Biess, los solicitantes pueden acceder a un crédito hipotecario hasta los 77 años. Este es uno de los requisitos para la precalificación.

Con el préstamo hipotecario se puede financiar la adquisición de una casa, departamento o suite terminada, nueva o usada. Con cuotas con un plazo máximo de hasta 25 años.

El límite de edad aplica para solicitar el crédito para Vivienda Premier, terminada, construcción de casa, adquisición de terreno, oficinas, locales comerciales y consultorios

Tras programas de vivienda a los que se puede acceder en Ecuador

¿Quiénes pueden aplicar?

Afiliados con o sin relación de dependencia.

Afiliados Voluntarios.

Jubilados por vejez, invalidez o discapacidad.

Para precalificar al préstamo hipotecario se debe cumplir con una serie de requisitos, una de ellas es la edad.

Todas las condiciones son: