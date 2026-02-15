¿Cuál es la edad máxima permitida para acceder a un préstamo hipotecario del Biess?
Hay un límite de edad para solicitar el crédito hipotecario del Biess para comprar viviendas nuevas, terminadas, usadas, terrenos, entre otros.
El crédito hipotecario del Biess permite acceder a un financiamiento para tener vivienda propia.
15 feb 2026 - 18:00
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) tiene varias líneas de préstamos hipotecarios destinadas a afiliados y jubilados que buscan comprar un inmueble propio.
Una de las condiciones para acceder a este tipo de financiamiento es el límite de edad. Según el Biess, los solicitantes pueden acceder a un crédito hipotecario hasta los 77 años. Este es uno de los requisitos para la precalificación.
Con el préstamo hipotecario se puede financiar la adquisición de una casa, departamento o suite terminada, nueva o usada. Con cuotas con un plazo máximo de hasta 25 años.
El límite de edad aplica para solicitar el crédito para Vivienda Premier, terminada, construcción de casa, adquisición de terreno, oficinas, locales comerciales y consultorios
¿Quiénes pueden aplicar?
- Afiliados con o sin relación de dependencia.
- Afiliados Voluntarios.
- Jubilados por vejez, invalidez o discapacidad.
Para precalificar al préstamo hipotecario se debe cumplir con una serie de requisitos, una de ellas es la edad.
Todas las condiciones son:
- El afiliado debe tener 36 aportaciones en total.
- Los afiliados con relación de dependencia deben contar con al menos 13 aportaciones consecutivas. En el caso de afiliados sin relación de dependencia y voluntarios al menos 36 aportaciones consecutivas, no es necesario que sea con el mismo empleador.
- No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o Biess, en cualquiera de sus productos crediticios.
- Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes.
- Estar dentro del límite de edad requerido, es decir 77 años.
- Su empleador actual no debe pertenecer a la Zafra.
- Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.
- No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess.
- No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.
- No tener en curso una línea de crédito para construcción de vivienda o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.
- No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes anuladas de préstamo hipotecario con el Biess.
- No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa.
