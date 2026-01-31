Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Economía

Requisitos, años plazo, costos... Tres programas de vivienda a los que puede acceder en Ecuador

El propósito de estos programas son promover el acceso a una vivienda adecuada para distintos sectores de la población.

Crédito Casa 100

Miduvi

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

31 ene 2026 - 20:37

La Política Nacional de Vivienda Tu Casa Sí o Sí, que se impulsa desde el Gobierno Central contempla tres programas para que los ecuatorianos accedan a una vivienda por primera vez.

Los tres programas activos actualmente son: Miti–Miti, Casa 100 y Plan Credicasa.

Desde el Ejecutivo se indicó que el propósito de estos programas son promover el acceso a una vivienda adecuada para distintos sectores de la población, según sus condiciones y necesidades.

Aquí te contamos las diferencias y cuáles son los requisitos en cada plan habitacional.

Crédito MITI-MITI

  • Esta iniciativa la ejecuta el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y facilita el acceso a vivienda social o vivienda pública.
  • Es un apoyo económico que entrega el Estado a las familias que desean adquirir su casa propia, a través de un crédito hipotecario.
  • En este caso, el Gobierno Nacional comparte la responsabilidad del financiamiento de la tasa de interés, aportando el 50%, y el beneficiario cubre el otro 50%.
  • La tasa de interés es del 4.99%

Requisitos

Los requisitos que el interesado debe cumplir para acceder a este crédito son:

  • Nacionalidad: Ser ecuatoriana o extranjera con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias.
  • Documentación: Cumplir con los requisitos establecidos por el ente rector de la política y regulación financiera, así como los requisitos específicos de la institución financiera o de la economía popular y solidaria donde solicites el crédito hipotecario con tasa de interés preferencial.
  • Recuerda: Este beneficio es para adquirir tu primera vivienda.

Pasos para aplicar

  • Selecciona tu proyecto habitacional: ingresa a la página web https://www.mit.gob.ec y encuentra el proyectos habitacionales que más se ajuste a tus necesidades y expectativas.
  • Acércate a una institución financiera aliada: Dirígete a cualquiera de las entidades financieras asociadas con el programa para solicitar el crédito MITI-MITI.
  • Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay

Programa Casa 100

  • Este es un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en Ecuador.
  • El Programa Casa 100 tiene como objetivo otorgar viviendas con subsidio del 100 % a familias en situación de pobreza o pobreza extrema.
  • El programa cuenta con dos modalidades: Construcción en terreno propio del beneficiario y construcción en Terreno Urbanizado por el Estado (TUPE). 

Requisitos

Los ciudadanos interesados en el Programa Casa 100 pueden optar por las tres siguientes opciones:

Terreno propio

  • Ser ecuatoriano o residente permanente.
  • Estar en pobreza o pobreza extrema (Registro Social hasta 29,7702).
  • No haber recibido antes un subsidio de vivienda.
  • Ser propietario del terreno donde se construirá la vivienda.
  • No poseer otros bienes inmuebles.
  • El terreno no debe estar en zona de riesgo y debe contar con uso de suelo autorizado. 

Terreno del Estado (TUPE)

  • Ser ecuatoriano o residente permanente.
  • Estar en pobreza o pobreza extrema (Registro Social hasta 29,7702).
  • No haber recibido subsidios de vivienda anteriormente.
  • No poseer bienes inmuebles.

Acceso en casos de emergencia

Las personas afectadas por emergencias pueden acceder al programa sin requisito de Registro Social, presentando:

  • Certificado de riesgo.
  • Certificado del Registro de la Propiedad o escritura.
  • Certificado EVIN y Declaratoria de Emergencia.
  • Si la persona posee terrenos agrícolas destinados a su sustento, podrá continuar con el proceso.

Plan Credicasa

  • Este plan busca "beneficiar a afiliados, jubilados y sus familias que buscan financiar la compra de su primera vivienda propia nueva".
  • El préstamo de Vivienda Premier brinda un financiamiento de hasta USD 50.000 para hogares que tengan un valor comercial hasta USD 55.049,22.
  • La tasa de interés del préstamo hipotecario Vivienda Premier del Banco del Instituto Ecuatoriano e Seguridad Social (Biess) fue disminuida de 4,99% a 2,99%

¿Quiénes pueden aplicar?

Afiliados bajo relación de dependencia

  • Con un mínimo de 36 aportaciones, de las cuales las 13 últimas deben ser consecutivas.

Afiliados voluntarios

  • Con con 35 aportaciones consecutivas.

Jubilados

  • Que cuentan con pensión jubilar vigente.

Afiliados con discapacidad

  • Que tengan un mínimo de 18 aportaciones en total.

Hogares con ingresos familiares de hasta USD 1.527,94 mensuales.

Requisitos

Para afiliados

  • No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o Biess, en cualquiera de sus productos crediticios. 
  • Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes.
  • Estar dentro del límite de edad requerido (hasta 77 años). 
  • Su empleador actual no debe pertenecer a la Zafra (cosecha de caña).
  • Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.
  • No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess. 
  • No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.
  • No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido. 
  • No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el Biess.
  • No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa. 
  • Aprobar la calificación crediticia del Biess.

Para jubilados

  • El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS.
  • Para no considerar mora, en caso de ser empleador las planillas de aportación al Seguro Social deberán estar canceladas hasta el 15 de abril.
  • Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través del Sistema Antiguo del IESS.
  • Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través de Historia Laboral o con el Biess.
  • No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa.
  • Aprobar la calificación crediticia del Biess.

