Requisitos, años plazo, costos... Tres programas de vivienda a los que puede acceder en Ecuador
El propósito de estos programas son promover el acceso a una vivienda adecuada para distintos sectores de la población.
Crédito Casa 100
Miduvi
Compartir
Actualizada:
31 ene 2026 - 20:37
La Política Nacional de Vivienda Tu Casa Sí o Sí, que se impulsa desde el Gobierno Central contempla tres programas para que los ecuatorianos accedan a una vivienda por primera vez.
Los tres programas activos actualmente son: Miti–Miti, Casa 100 y Plan Credicasa.
Desde el Ejecutivo se indicó que el propósito de estos programas son promover el acceso a una vivienda adecuada para distintos sectores de la población, según sus condiciones y necesidades.
Aquí te contamos las diferencias y cuáles son los requisitos en cada plan habitacional.
Crédito MITI-MITI
- Esta iniciativa la ejecuta el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y facilita el acceso a vivienda social o vivienda pública.
- Es un apoyo económico que entrega el Estado a las familias que desean adquirir su casa propia, a través de un crédito hipotecario.
- En este caso, el Gobierno Nacional comparte la responsabilidad del financiamiento de la tasa de interés, aportando el 50%, y el beneficiario cubre el otro 50%.
- La tasa de interés es del 4.99%
Requisitos
Los requisitos que el interesado debe cumplir para acceder a este crédito son:
- Nacionalidad: Ser ecuatoriana o extranjera con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias.
- Documentación: Cumplir con los requisitos establecidos por el ente rector de la política y regulación financiera, así como los requisitos específicos de la institución financiera o de la economía popular y solidaria donde solicites el crédito hipotecario con tasa de interés preferencial.
- Recuerda: Este beneficio es para adquirir tu primera vivienda.
Pasos para aplicar
- Selecciona tu proyecto habitacional: ingresa a la página web https://www.mit.gob.ec y encuentra el proyectos habitacionales que más se ajuste a tus necesidades y expectativas.
- Acércate a una institución financiera aliada: Dirígete a cualquiera de las entidades financieras asociadas con el programa para solicitar el crédito MITI-MITI.
- Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay
Programa Casa 100
- Este es un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en Ecuador.
- El Programa Casa 100 tiene como objetivo otorgar viviendas con subsidio del 100 % a familias en situación de pobreza o pobreza extrema.
- El programa cuenta con dos modalidades: Construcción en terreno propio del beneficiario y construcción en Terreno Urbanizado por el Estado (TUPE).
Requisitos
Los ciudadanos interesados en el Programa Casa 100 pueden optar por las tres siguientes opciones:
Terreno propio
- Ser ecuatoriano o residente permanente.
- Estar en pobreza o pobreza extrema (Registro Social hasta 29,7702).
- No haber recibido antes un subsidio de vivienda.
- Ser propietario del terreno donde se construirá la vivienda.
- No poseer otros bienes inmuebles.
- El terreno no debe estar en zona de riesgo y debe contar con uso de suelo autorizado.
Terreno del Estado (TUPE)
- Ser ecuatoriano o residente permanente.
- Estar en pobreza o pobreza extrema (Registro Social hasta 29,7702).
- No haber recibido subsidios de vivienda anteriormente.
- No poseer bienes inmuebles.
Acceso en casos de emergencia
Las personas afectadas por emergencias pueden acceder al programa sin requisito de Registro Social, presentando:
- Certificado de riesgo.
- Certificado del Registro de la Propiedad o escritura.
- Certificado EVIN y Declaratoria de Emergencia.
- Si la persona posee terrenos agrícolas destinados a su sustento, podrá continuar con el proceso.
Plan Credicasa
- Este plan busca "beneficiar a afiliados, jubilados y sus familias que buscan financiar la compra de su primera vivienda propia nueva".
- El préstamo de Vivienda Premier brinda un financiamiento de hasta USD 50.000 para hogares que tengan un valor comercial hasta USD 55.049,22.
- La tasa de interés del préstamo hipotecario Vivienda Premier del Banco del Instituto Ecuatoriano e Seguridad Social (Biess) fue disminuida de 4,99% a 2,99%
¿Quiénes pueden aplicar?
Afiliados bajo relación de dependencia
- Con un mínimo de 36 aportaciones, de las cuales las 13 últimas deben ser consecutivas.
Afiliados voluntarios
- Con con 35 aportaciones consecutivas.
Jubilados
- Que cuentan con pensión jubilar vigente.
Afiliados con discapacidad
- Que tengan un mínimo de 18 aportaciones en total.
Hogares con ingresos familiares de hasta USD 1.527,94 mensuales.
Requisitos
Para afiliados
- No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o Biess, en cualquiera de sus productos crediticios.
- Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes.
- Estar dentro del límite de edad requerido (hasta 77 años).
- Su empleador actual no debe pertenecer a la Zafra (cosecha de caña).
- Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.
- No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess.
- No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.
- No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.
- No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el Biess.
- No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa.
- Aprobar la calificación crediticia del Biess.
Para jubilados
- El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada por el IESS.
- Para no considerar mora, en caso de ser empleador las planillas de aportación al Seguro Social deberán estar canceladas hasta el 15 de abril.
- Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través del Sistema Antiguo del IESS.
- Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a través de Historia Laboral o con el Biess.
- No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa.
- Aprobar la calificación crediticia del Biess.
Compartir