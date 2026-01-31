Requisitos, años plazo, costos... Tres programas de vivienda a los que puede acceder en Ecuador

La Política Nacional de Vivienda Tu Casa Sí o Sí, que se impulsa desde el Gobierno Central contempla tres programas para que los ecuatorianos accedan a una vivienda por primera vez.

Los tres programas activos actualmente son: Miti–Miti, Casa 100 y Plan Credicasa.

Desde el Ejecutivo se indicó que el propósito de estos programas son promover el acceso a una vivienda adecuada para distintos sectores de la población, según sus condiciones y necesidades.

Aquí te contamos las diferencias y cuáles son los requisitos en cada plan habitacional.

Crédito MITI-MITI Esta iniciativa la ejecuta el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y facilita el acceso a vivienda social o vivienda pública.

Es un apoyo económico que entrega el Estado a las familias que desean adquirir su casa propia, a través de un crédito hipotecario.

En este caso, el Gobierno Nacional comparte la responsabilidad del financiamiento de la tasa de interés, aportando el 50%, y el beneficiario cubre el otro 50%.

La tasa de interés es del 4.99%

Requisitos

Los requisitos que el interesado debe cumplir para acceder a este crédito son:

Nacionalidad: Ser ecuatoriana o extranjera con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias.

Documentación: Cumplir con los requisitos establecidos por el ente rector de la política y regulación financiera, así como los requisitos específicos de la institución financiera o de la economía popular y solidaria donde solicites el crédito hipotecario con tasa de interés preferencial.

Recuerda: Este beneficio es para adquirir tu primera vivienda.

Pasos para aplicar

Selecciona tu proyecto habitacional: ingresa a la página web https://www.mit.gob.ec y encuentra el proyectos habitacionales que más se ajuste a tus necesidades y expectativas.

Acércate a una institución financiera aliada: Dirígete a cualquiera de las entidades financieras asociadas con el programa para solicitar el crédito MITI-MITI.

Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay

Programa Casa 100 Este es un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en Ecuador.

El Programa Casa 100 tiene como objetivo otorgar viviendas con subsidio del 100 % a familias en situación de pobreza o pobreza extrema.

El programa cuenta con dos modalidades: Construcción en terreno propio del beneficiario y construcción en Terreno Urbanizado por el Estado (TUPE).

Requisitos

Los ciudadanos interesados en el Programa Casa 100 pueden optar por las tres siguientes opciones:

Terreno propio

Ser ecuatoriano o residente permanente.

Estar en pobreza o pobreza extrema (Registro Social hasta 29,7702).

No haber recibido antes un subsidio de vivienda.

Ser propietario del terreno donde se construirá la vivienda.

No poseer otros bienes inmuebles.

El terreno no debe estar en zona de riesgo y debe contar con uso de suelo autorizado.

Terreno del Estado (TUPE)

Ser ecuatoriano o residente permanente.

Estar en pobreza o pobreza extrema (Registro Social hasta 29,7702).

No haber recibido subsidios de vivienda anteriormente.

No poseer bienes inmuebles.

Acceso en casos de emergencia

Las personas afectadas por emergencias pueden acceder al programa sin requisito de Registro Social, presentando:

Certificado de riesgo.

Certificado del Registro de la Propiedad o escritura.

Certificado EVIN y Declaratoria de Emergencia.

Si la persona posee terrenos agrícolas destinados a su sustento, podrá continuar con el proceso.

Plan Credicasa Este plan busca "beneficiar a afiliados, jubilados y sus familias que buscan financiar la compra de su primera vivienda propia nueva".

El préstamo de Vivienda Premier brinda un financiamiento de hasta USD 50.000 para hogares que tengan un valor comercial hasta USD 55.049,22.

La tasa de interés del préstamo hipotecario Vivienda Premier del Banco del Instituto Ecuatoriano e Seguridad Social (Biess) fue disminuida de 4,99% a 2,99%

¿Quiénes pueden aplicar?

Afiliados bajo relación de dependencia

Con un mínimo de 36 aportaciones, de las cuales las 13 últimas deben ser consecutivas.

Afiliados voluntarios

Con con 35 aportaciones consecutivas.

Jubilados

Que cuentan con pensión jubilar vigente.

Afiliados con discapacidad

Que tengan un mínimo de 18 aportaciones en total.

Hogares con ingresos familiares de hasta USD 1.527,94 mensuales.

Requisitos

Para afiliados

No tener dividendos pendientes de pago con el IESS o Biess, en cualquiera de sus productos crediticios.

Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes.

Estar dentro del límite de edad requerido (hasta 77 años).

Su empleador actual no debe pertenecer a la Zafra (cosecha de caña).

Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.

No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess.

No tener en trámite ninguna solicitud para cualquier tipo de préstamo hipotecario con el Biess.

No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.

No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos de instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el Biess.

No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad degenerativa.

Aprobar la calificación crediticia del Biess.

Para jubilados