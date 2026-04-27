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Quito

Lluvias en Pichincha: tres vías cerradas por deslizamientos

Intensas lluvias de este lunes 27 de abril provocaron emergencias viales en Pichincha, dejando carreteras cerradas y parcialmente habilitadas.

Vías cerradas en Pichincha este lunes 27 de abril por lluvias y deslizamientos

Prefectura de Píchincha

Autor

Bayron Manzaba

Fecha de publicación

27 abr 2026 - 09:35

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Las precipitaciones generaron deslizamientos y acumulación de material en varias rutas de la provincia, afectando la circulación y obligando a conductores a buscar vías alternas. 

La situación demandó presencia de personal y maquinaria en zonas rurales, donde el acceso es limitado. 

Vías cerradas y afectaciones por lluvias

Entre las rutas más impactadas está la vía:

  •  El Porvenir – El Chontal, que se encuentra parcialmente habilitada.
  • La vía Cariacu – Chacapata permanece cerrada.
  • El tramo Pacto – La Delicia, donde el paso está completamente restringido por las condiciones del terreno.

Las autoridades informaron que el material arrastrado por la lluvia bloqueó varios tramos, dificultando la circulación vehicular y elevando el riesgo para quienes intentan transitar por estas zonas. 

Maquinaria trabaja para reabrir las carreteras

La Prefectura de Pichincha desplegó personal y maquinaria en los puntos críticos para retirar escombros y rehabilitar las vías lo antes posible. 

Las labores se concentran en limpiar derrumbes y estabilizar los tramos afectados.

Mientras continúan los trabajos, se recomienda a la ciudadanía evitar estas rutas y mantenerse informada.

Las lluvias podrían persistir y generar nuevas emergencias en la provincia, según reporta el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

"En Quito se prevé cielo nublado con claros en la mañana y chubascos con probable tormenta eléctrica en la tarde. En el resto de la provincia se esperan lluvias de variable intensidad y persistencia de nubosidad durante la noche".

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