Lluvias en Pichincha: tres vías cerradas por deslizamientos
Intensas lluvias de este lunes 27 de abril provocaron emergencias viales en Pichincha, dejando carreteras cerradas y parcialmente habilitadas.
Vías cerradas en Pichincha este lunes 27 de abril por lluvias y deslizamientos
Prefectura de Píchincha
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 09:35
Las precipitaciones generaron deslizamientos y acumulación de material en varias rutas de la provincia, afectando la circulación y obligando a conductores a buscar vías alternas.
La situación demandó presencia de personal y maquinaria en zonas rurales, donde el acceso es limitado.
Vías cerradas y afectaciones por lluvias
Entre las rutas más impactadas está la vía:
- El Porvenir – El Chontal, que se encuentra parcialmente habilitada.
- La vía Cariacu – Chacapata permanece cerrada.
- El tramo Pacto – La Delicia, donde el paso está completamente restringido por las condiciones del terreno.
Las autoridades informaron que el material arrastrado por la lluvia bloqueó varios tramos, dificultando la circulación vehicular y elevando el riesgo para quienes intentan transitar por estas zonas.
Maquinaria trabaja para reabrir las carreteras
La Prefectura de Pichincha desplegó personal y maquinaria en los puntos críticos para retirar escombros y rehabilitar las vías lo antes posible.
Las labores se concentran en limpiar derrumbes y estabilizar los tramos afectados.
Mientras continúan los trabajos, se recomienda a la ciudadanía evitar estas rutas y mantenerse informada.
Las lluvias podrían persistir y generar nuevas emergencias en la provincia, según reporta el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).
"En Quito se prevé cielo nublado con claros en la mañana y chubascos con probable tormenta eléctrica en la tarde. En el resto de la provincia se esperan lluvias de variable intensidad y persistencia de nubosidad durante la noche".
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