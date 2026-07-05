¿Dejaste de conducir? Siete consejos clave para recuperar la confianza al volante

Ya sea por una lesión, un cambio de rutina o cualquier otra razón, retomar el volante de forma gradual y con buenas prácticas puede ayudar a recuperar la confianza y mejorar la seguridad en la vía.

Dejar de conducir durante varios meses o incluso años es una situación más común de lo que parece.

Sin embargo, especialistas coinciden en que la conducción combina memoria muscular y habilidades mentales, por lo que muchas de estas capacidades pueden recuperarse con práctica progresiva.

El proceso de readaptación no requiere asumir grandes desafíos desde el primer día. Lo recomendable es avanzar paso a paso, priorizando recorridos sencillos y aumentando la dificultad conforme crezca la confianza.

7 claves para volver al volante con tranquilidad

Rutas familiares

Comienza por recorridos conocidos, como el trayecto a tu barrio o al supermercado. Al no tener que preocuparte por el GPS o la orientación, tu cerebro puede dedicarse al 100% al manejo.

Elige bien quién te acompaña

Si decides no ir solo, asegúrate de que tu acompañante sea una persona que transmita calma y evite corregirte constantemente. Si te estresa, es mejor ir solo.

Opta por transmisión automática

Si es posible, elige un vehículo automático o eléctrico. Eliminar el uso del embrague (clutch) y el cambio de marchas reduce la carga mental y evita que el motor se apague en momentos de estrés.

Verbaliza tus maniobras

Parece un ejercicio sencillo, pero decir en voz alta "reviso el espejo", "activo el direccional", "giro con suavidad" ayuda a mantener la concentración focalizada y reduce la ansiedad.

Amplía tu visión

Un error común es mirar solo el parachoques del auto de adelante. Oblígate a observar el panorama general. Esto te permite anticipar situaciones y reaccionar con tiempo.

Apóyate en la tecnología

No ignores los asistentes de conducción (ADAS) de tu auto. Frenado automático, sensores de punto ciego o alertas son grandes aliados para reducir la carga de trabajo mientras recuperas la práctica.

Menos presión, más seguridad

Finalmente, la clave para recuperar la confianza es la constancia. Comenzar con recorridos de pocos minutos e incrementar el tiempo de conducción de forma gradual ayuda a que cada experiencia positiva refuerce la seguridad del conductor. Con la práctica, manejar vuelve a convertirse en una actividad natural y fluida.

En Ecuador, algunos modelos incorporan hasta 29 sistemas ADAS, diseñados para complementar la conducción y ofrecer apoyo durante distintas maniobras.

Estas herramientas buscan contribuir a una experiencia de manejo más segura, especialmente para quienes están retomando el volante después de un largo período sin conducir.