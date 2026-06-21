¿Cómo recuperar los puntos perdidos de la licencia de conducir en Ecuador?

Los conductores pueden recuperar puntos perdidos en su licencia de conducir.

En Ecuador, los conductores que han perdido puntos en su licencia de conducir cuentan con dos alternativas para recuperarlos y evitar la suspensión del documento.

Todos los conductores, tanto profesionales como particulares, reciben 30 puntos al obtener su licencia. Este puntaje disminuye conforme se cometen infracciones de tránsito.

Las faltas leves pueden representar una reducción de alrededor de 4,5 puntos, mientras que las infracciones más graves implican descuentos de seis puntos o más. Hay casos en que se puede perder la totalidad de puntos, por ejemplo, si un conductor de transporte público maneja bajo efectos del alcohol.

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¿Cómo verificar la cantidad de puntos?

Antes de iniciar cualquier proceso de recuperación, los conductores pueden verificar cuántos puntos tienen a través del sistema en línea de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

En la página de esa institución se debe ingresar a la sección de 'Consulta de citaciones'.

Ahí se coloca el número de cédula , pasaporte o RUC.

, pasaporte o RUC. El sistema permite ver los puntos disponibles, historial de infracciones, multas pendientes y estado actual de la licencia.

Dos mecanismos para recuperar puntos de la licencia

Existen doss mecanismos para recuperar puntos en la licencia de manejo. Una de las formas es mantener una conducta responsable al volante durante un año.

Si un conductor permanece 12 meses consecutivos sin cometer infracciones, puede recuperar cuatro puntos anuales. Cursos de reeducación vial

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La segunda alternativa consiste en participar en cursos de recuperación de puntos autorizados por la ANT.

Durante la capacitación se refuerzan conocimientos relacionados con seguridad vial, normas de tránsito, respeto a la señalización y conducción responsable.

Una vez aprobados, los participantes pueden recuperar hasta 15 puntos cada dos años, siempre respetando el límite máximo de 30 puntos.