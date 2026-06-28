¿Cómo denunciar cobros indebidos y casos de corrupción en la ANT?

La ANT habilitó un canal de denuncia de cobros irregulares o presunta corrupción institucional.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) cuenta con un mecanismo para reportar de manera posibles actos de corrupción, cobros indebidos o cualquier tipo de irregularidad detectada en sus procesos y servicios.

Para presentar una denuncia, los usuarios deben enviar un correo electrónico desde una cuenta personal o pública. No es necesario un correo institucional, puede ser desde tu cuenta de Gmail, Outlook y otro proveedor.

ANT denuncia falsificación de salvoconductos en Pichincha

Pasos para denunciar

Dirige el correo a: denuncias@ant.gob.ec

En el asunto escribe: 'Denuncia de corrupción – (menciona área o servicio)'. Por ejemplo: 'Denuncia de corrupción – Licencias de conducir, Guayaquil'.

– (menciona área o servicio)'. Por ejemplo: 'Denuncia de corrupción – Licencias de conducir, Guayaquil'. Incluye en el correo la información detallada de lo ocurrido.

la de lo ocurrido. Si dispone, adjunte evidencias como capturas de pantalla documentos , fotografías , mensajes , entre otros. Las evidencias no son obligatorias , el relato de los hechos será suficiente para iniciar la revisión.

de , , , entre otros. Las evidencias son , el relato de los hechos será suficiente para iniciar la revisión. Envía el correo y guarda el mensaje enviado como respaldo .

enviado como . Recibirá un correo de confirmación con tu número de caso en un plazo de 2 días hábiles.

Entre los datos que deben constar obligatoriamente en la denuncia se encuentran el tipo de acto denunciado, como soborno, tráfico de influencias, cobro indebido o conflicto de interés u otro.

También debe haber una descripción clara de los hechos, el área o proceso involucrado, como licencias, titulación, contratación, sanciones de tránsito, registros, habilitaciones, etc.

Además, según la ANT, se debe colocar la fecha aproximada o período en que ocurrieron los hechos denunciados.

De manera opcional, los denunciantes pueden incluir la ciudad, provincia o agencia de la ANT donde sucedieron los hechos, el nombre o cargo de las personas presuntamente involucradas, la evidencia disponible y sus datos de contacto. La institución aclaró que también es posible presentar denuncias de forma anónima.

¿Qué ocurre después de presentar la denuncia?

Una vez enviado el correo, el ciudadano debe conservar el mensaje como respaldo. La ANT informó que emitirá una confirmación de recepción con un número de caso en un plazo de hasta dos días hábiles.

Posteriormente, el Responsable de Integridad Institucional recibirá la denuncia y le asignará un expediente dentro de los cuatro días hábiles.

Luego "se realiza una revisión preliminar para verificar que la denuncia es procesable y clasificarla según su gravedad", indicó la ANT.

Si la denuncia configura posibles delitos de peculado y tráfico de infuencias, se deriva a Auditoría Interna, Contraloría o Fiscalía según corresponda. Y para faltas administrativas, se inicia el proceso disciplinario contra el funcionario denunciado.

La persona que denunció recibirá notificación del estado de su caso al correo en un plazo máximo de cinco días hábiles.