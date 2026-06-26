¿Hasta cuándo se extenderá la validez de las licencias de conducir caducadas?

La licencia de conducir es un documento obligatorio para poder conducir en Ecuador

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció la suspensión de la atención al público prevista para el viernes 26 de junio de 2026, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 431, con el cual el presidente Daniel Noboa declaró feriado nacional tras el triunfo de la Tri ante Alemania

Por lo tanto, también se canceló la jornada extraordinaria de atención en la ANT programada para el sábado 27 de junio, que había sido habilitada para el servicio de renovación de licencias de conducir.

Conductor involucrado en siniestro tenía tres puntos en su licencia

Por lo tanto, la ANT dispuso extender hasta el 31 de agosto de 2026 la prórroga para la circulación con licencias de conducir caducadas, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de junio.

La institución aclaró que las personas que ya cuentan con un turno previamente agendado podrán realizar el trámite en la fecha y hora que les fueron asignadas.

Mientras que los usuarios con citas programadas para este viernes 26 de junio recibirán información sobre el proceso de reagendamiento a través de los canales oficiales de la entidad.

Además, la ANT informó que durante la jornada de asueto el Sistema Único de Tránsito (SUIT) permanecerá fuera de servicio, por lo que los trámites y servicios que dependen de esta plataforma serán restablecidos una vez finalizado el feriado.