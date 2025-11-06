Paso a paso para saber si consta en el Registro Social y puede acceder a los bonos del Gobierno

La Unidad del Registro Social participó en una brigada social desarrollada en la parroquia Llano Chico, en el Distrito Metropolitano de Quito, el miércoles 5 de noviembre del 2025.

El Gobierno ecuatoriano mantiene vigentes varios programas de asistencia económica dirigidos a las familias en situación de vulnerabilidad, como el Bono de Desarrollo Humano, el bono Raíces y otras ayudas focalizadas.

Sin embargo, para acceder a estos beneficios se debe constar en el Registro Social, una base de datos oficial que identifica a los potenciales beneficiarios de compensaciones y programas sociales.

El Registro Social (RS) es una herramienta del Estado que contiene información social, económica y demográfica de los ecuatorianos. Esta base de datos permite al Gobierno determinar quiénes realmente necesitan apoyo económico y orientar sus programas hacia las familias más vulnerables.

Según la Unidad del Registro Social, más de 11 millones de personas constan actualmente en su sistema. Esto permite conocer la condición de ocupación, vivienda, actividad económica y ubicación geográfica de los hogares para identificar las condiciones en las que viven las familias y saber hacia dónde se deben dirigir los recursos del Estado.

Según la página web de la Unidad de Registro Social, Guayas, Manabí y Pichincha son las provincias con mayor cantidad de hogares en situación de pobreza ingresados en esta base desde 2018.

El Gobierno realiza levantamientos de información para actualizar el Registro Social hasta el 9 de noviembre de 2025. En ese tiempo se prevé encuestar a más de 272 000 hogares.

Paso a paso para consultar si constas en el Registro Social

Si desea verificar si está incluido en el Registro Social, siga estos pasos:

Ingrese al portal web oficial del Registro Social: https://www.registrosocial.gob.ec

https://www.registrosocial.gob.ec De clic en la opción 'Consulta tu Registro Social'

Digite su número de cédula y la fecha de emisión del documento.

del documento. Marque la casilla ' No soy un robot' .

. Haga clic en ' Consultar'. El sistema mostrará sus nombres completos y tu estado dentro del registro . De lo contrario aparece el mensaje 'Usted no consta en el Registro Social'

El Registro Social tiene una vigencia de cinco años para la población general y de 36 meses para grupos de atención prioritaria, como personas con discapacidad, adultos mayores o madres solteras.