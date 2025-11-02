Estos son los bonos estatales que están activos en Ecuador y cómo acceder

Daniel Noboa en acto de entrega de obras en la provincia de Esmeraldas

En Ecuador el Gobierno Nacional ha activado una serie de bonos y compensaciones para familias, agricultores, emprendimientos y personas que se han visto afectados por diferentes problemas como el paro de la Conaie, el invierno entre otros.

El último de los incentivos lanzados por el gobierno de Daniel Noboa, fue el bono "Firmes con Noboa", que se presentó el pasado 27 de octubre y entrega USD 1 000 dólares a los beneficiarios.

Esta iniciativa de apoyo económico está dirigida a comerciantes, emprendedores y trabajadores del sector turístico y del transporte que resultaron afectados por los cierres de vías y protestas en las provincias de Carchi, Imbabura y el norte de Pichincha.

Requisitos para aplicar

Los beneficiarios del bono “Firmes con Noboa” se llevará a cabo exclusivamente mediante visitas domiciliarias realizadas por personal acreditado.

Para este proceso no existen formularios digitales ni enlaces externos habilitados para el registro.

Los requisitos generales para acceder al beneficio son:

Contar con residencia o negocio en una de las zonas afectadas.

Presentar cédula de identidad y, si aplica, RUC o RISE.

Demostrar actividad económica o pérdidas comprobables (con facturas, registros o evidencia fotográfica).

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) mantiene activos 15 tipos de bonos y entregas para toda la población en Ecuador.

Bono de Desarrollo Humano

Transferencia monetaria mensual de USD 55,00.

Está dirigida al representante de las familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza según información de Registro Social vigente.

Se entrega a quienes no accedan a seguridad social contributiva, a excepción de Seguro Social Campesino y Trabajo no Remunerado en el Hogar.

De preferencia a la mujer jefa de hogar o cónyuge, o en aquella persona que tenga como responsabilidad las decisiones de compra y cuya edad esté comprendida entre los 18 y 64 años.

Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable

Transferencia mensual desde USD 55 hasta USD 150, dependiendo de la conformación del núcleo familiar.

Este bono tiene por objeto mejorar los niveles de vida de los núcleos familiares (con hijos ecuatorianos menores de 18 años de edad), que no accedan a seguridad social contributiva, a excepción de Seguro Social Campesino y Trabajo no Remunerado en el Hogar.

Que se encuentran en situación de extrema pobreza según información de Registro Social vigente y está condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en temas de educación y salud.

Representante del núcleo familiar de preferencia a la mujer jefa de hogar o cónyuge cuya edad esté comprendida entre los 18 y 64 años.

Pensión para Adultos Mayores

Consiste en una transferencia monetaria mensual de USD 50,00.

Está dirigida a las personas de 65 años en adelante, que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, con el fin de cubrir carencias económicas y gastos que demandan las vulnerabilidades que se acentúan por la edad.

Pensión Mis Mejores Años

Transferencia mensual de USD 100,00.

Este bono tiene como fin cubrir carencias económicas y gastos que demandan las vulnerabilidades que se acentúan por la edad, que está dirigida a los adultos mayores de 65 años.

Pensión para Personas con Discapacidad

Consiste en una transferencia monetaria mensual de USD 50,00.

Está dirigida a las personas con discapacidad igual o mayor a 40%, establecida por el Ministerio de Salud Pública.

Que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva y que no son titulares de derecho del Bono Joaquín Gallegos Lara.

Bono Joaquín Gallegos Lara

Es una transferencia monetaria condicionada de carácter mensual comprende la entrega de un monto mensual de USD 240,00.

Está dirigida a mejorar las condiciones de vida, atención y cuidado de personas con discapacidad física, intelectual y psicosocial grave, muy grave y completa, con enfermedades catastróficas-raras y, huérfanas y niños, niñas y adolescentes menores de 18 años viviendo con VIH-SIDA; con 59.54804 puntos RS vigente y en casos con doble vulnerabilidad, puntaje menor o igual 69.54804 puntos.

El bono se entrega a la persona responsable del cuidado de la persona o persona capaz de representarse por sí misma.

Pensión Toda una Vida

Transferencia mensual de USD 100,00.

Tiene como fin cubrir carencias económicas y gastos que incurren las personas que presentan un porcentaje de discapacidad mayor o igual al 40%, establecido por el Ministerio de Salud Pública.

Cobertura de contingencias

Es una transferencia monetaria que se entrega a la persona o núcleo familiar en situación de extrema pobreza o pobreza, que presenten una calamidad que ponga en riesgo su sustento familiar, su vivienda actual o el normal desenvolvimiento de la vida familiar.

La transferencia se entrega por una sola ocasión en los siguientes casos:

Calamidades provocadas por desastres naturales.

Incendios.

Atención Humanitaria por desaparición de personas niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad total a causa del fallecimiento de los padres.

Gastos de Sepelio por el fallecimiento de la persona que es fuente de ingreso y sustento familiar.

Gastos de Sepelio por fallecimiento de personas en accidentes de tránsito.

Gastos de Sepelio por muertes violentas.

Gastos de Sepelio por fallecimientos presentados en Hospitales del Ministerio de Salud Pública.

Personas damnificadas por situaciones extremas de protección especial.

Bono de Contingencias para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico: Consiste en una transferencia monetaria equivalente al 50% de la canasta familiar vital publicada por el INEC en el mes de la ocurrencia del evento, misma que se realizará a través de un solo pago y por una sola ocasión y con carácter emergente y excepcional.