Marty y Jess Ansen, una pareja de adultos mayores, optaron por tener una forma de vida poco convencional al embarcarse en una aventura que les ha permitido pasar más de un año a bordo de varios cruceros que viajan alrededor del mundo.

Sorprendentemente, afirman que esta elección les resulta más económica que residir en una casa de retiro. Esta intrépida pareja de jubilados decidió reservar 51 cruceros consecutivos, lo que les permitirá pasar casi 500 días navegando por diferentes rincones del planeta.

Su aventura comenzó el 16 de junio de 2022, cuando embarcaron en el Coral Princess, un lujoso crucero de Princess Cruises, aprovechando la flexibilización de las restricciones de movilidad en Australia debido a la pandemia.

El Coral Princess, con capacidad para 2,000 pasajeros y 895 tripulantes, ofrece una amplia gama de comodidades, incluyendo más de 700 habitaciones, diversos restaurantes que van desde bufés hasta opciones de lujo, un casino de juegos, galerías de arte, piscinas, jacuzzis, canchas de vóleibol y básquetbol, clubes nocturnos y teatros, entre otros.

Marty dijo que pidió a su agente de viajes reservar todo tipo de viaje que él pueda disfrutar junto a su esposa pues tienen la intención de mantenerse a bordo de este barco durante dos años completos.

Entre las ventajas de vivir en un crucero los adultos mayores destacaron la diversidad de actividades disponibles y la comodidad de contar con personal de servicio. Jess mencionó: «¿Dónde más puedes cenar, disfrutar de un espectáculo y bailar todo en un mismo lugar? A lo largo del día, tenemos una amplia variedad de actividades».

Su esposo, Marty, añadió con humor: «Ya no tenemos que hacer la cama ni lavar la ropa. No sabemos cómo hacerlo, ya que no lo hemos hecho durante mucho tiempo. Así que ahora debemos quedarnos a bordo para sobrevivir».

En el Coral Princess, los adultos mayores han llegado a ser reconocidos por la tripulación. Ren van Rooyen, el gerente del hotel del barco, comentó: «Todo el mundo los conoce en el barco. Básicamente, son celebridades a bordo».

Cuando el crucero llega a puertos cercanos a las residencias de sus familiares o conocidos, Marty y Jess aprovechan la oportunidad para visitarlos, ya que su estilo de vida les permite combinar la aventura con la cercanía familiar.

