La administración del Metro de Quito solicitó una cotización referencial a la empresa española fabricante de los trenes para la instalación de aire acondicionado. En la proforma enviada por esa firma consta que el costo sería de USD 12,9 millones de dólares, sin contar los impuestos.

Sin embargo, la Alcaldía de Quito señala que no está previsto por el momento instalar aire acondicionado en en este sistema de transporte capitalino. «Yo no veo que esa sea una prioridad de inversión en este momento, es mucha plata«, indicó el alcalde Pabel Muñoz.

Muñoz puntualizó que a su llegada a la Alcaldía, “la gran duda era si inauguramos o no el Metro de Quito, hoy la gran discusión es si hace o no hace calor (…) la gran reflexión es por qué en el proceso de compra que se hizo hace como 10 años no compraron el aire acondicionado”.

Lea también:

La falta de ventilación en el Metro de Quito ha generado malestar en los usuarios. Principalmente, en horas pico, las personas se quejan que hace demasiado calor dentro de los trenes.

El subterráneo cuenta solo con un sistema de recirculación de aire. En Ecuador no existe normativa que exija el uso de aire acondicionado en unidades de transporte.

En América Latina, los sistemas subterráneos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Guatemala, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Lima, Santo Domingo y Caracas, no contemplan la implementación de climatización, indicó Hugo Villacrés, gerente general del Metro de Quito.

¿Qué acciones se han tomado ante la falta de aire acondicionado?

Este martes 16 de marzo de 2024 se conoció que para mejorar el sistema de ventilación de los 18 trenes de la flota del Metro de Quito, entre marzo y abril, se ha realizado un proceso de limpieza del túnel por cuatro ocasiones.

«La limpieza de túnel optimiza el sistema de ventilación del Metro de Quito. Además, facilita tener más tiempo encendido el sistema, prevenir el desgaste de filtros y una mejor percepción de temperatura durante los viajes», señaló el Municipio capitalino.

Esa entidad también señaló que «este proceso se ha implementado para eliminar polvo y residuos que quedaron desde la fase de construcción y que se seguirá haciendo de manera periódica, para garantizar la ventilación al interior de los trenes». A diario, alrededor de 135 mil personas viajan en este sistema de transporte subterráneo.

También en Teleamazonas: